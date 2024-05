Mbappé : Macron interpelle le Real Madrid

Thibault Morlain

A l’approche des Jeux Olympiques, on ne sait toujours si Kylian Mbappé sera avec l’équipe de France ou non. Le dernier mot reviendra en tout cas au Real Madrid, le futur club de l’actuel joueur du PSG. Alors qu’il a été expliqué que les Merengue ne voudraient pas libérer Mbappé, Emmanuel Macron espère le contraire.

Kylian Mbappé l’a déjà répété à plusieurs reprises : il veut disputer les Jeux Olympiques. Mais l’actuel attaquant du PSG le sait très bien, ce n’est pas entre ses mains. En effet, cela reviendra à son club et les regards se tournent alors vers le Real Madrid, qui doit accueillir Mbappé cet été. Mais alors que la Casa Blanca rechignerait déjà à libérer son futur joueur, Emmanuel Macron a pris position dans ce dossier.



« Il a envie de les faire »

Pour La Tribune , Emmanuel Macron s’est exprimé sur la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Et le président de la République a interpellé les clubs étrangers : « Mbappé ? Je me suis retrouvé sur un terrain avec son père la semaine dernière et je lui ai posé la question. Il m'a dit: « Il a envie de les faire » ».

« J'espère vraiment que tous les clubs européens vont laisser cette liberté à leurs joueurs »