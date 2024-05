Avant Mbappé, une catastrophe est annoncée au Real Madrid !

Benjamin Labrousse

Si ce vendredi soir, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du PSG, tout indique que la star de 25 ans sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Mais avant l’arrivée du Français, le club madrilène espère remporter la Ligue des Champions. Légende du FC Barcelone, Rivaldo voit cependant le Borrusia Dortmund l’emporter sur les Merengue.

« Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. J'ai besoin d'un nouveau défi après sept ans » . Sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé annonçait ce vendredi soir la fin de son aventure commune avec le PSG. Désormais, et cela ne fait aucun doute, le Français va poursuivre sa carrière du côté du Real Madrid…

Le Real Madrid focalisé sur la Ligue des Champions avant Mbappé

D’après les dernières indiscrétions de plusieurs médias, le club espagnol annoncera l’arrivée de Mbappé juste après la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund le 1er juin prochain. Forcément, les hommes de Carlo Ancelotti espèrent pouvoir accueillir la star du PSG en ayant remporté leur 15ème C1, un record dans l’histoire. Ballon d’Or 2002 et légende du FC Barcelone, Rivaldo voit quant à lui une victoire du club allemand dans cette rencontre.

« Et j’ai dit que le champion serait le Borussia »