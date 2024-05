Le Real Madrid répond cash à la polémique !

La rédaction

Le Real Madrid semble immortel. Une fois de plus, les Merengue sont parvenus à totalement inverser le cours du match dans les tous derniers instants. Si les Madrilènes sont bien qualifiés pour la finale, une des dernières actions du Bayern Münich fait polémique. Les critiques des joueurs Bavarois à l’encontre de l’arbitrage ont fusé.

Quelle nuit au Santiago Bernabéu. Favori de cette demi-finale de Ligue des Champions, le Real Madrid a attendu le 91ème minute pour se défaire du Bayern Münich. Si l’arbitrage de Szymon Marciniak n’a souffert d’aucune contestation durant la majeure partie de la rencontre, la toute dernière offensive menée par les Bavarois est au centre des débats en Allemagne. Sur une remise de Thomas Müller, Matthijs de Ligt frappe à l’entrée de la surface et envoie le ballon au fond des filets. Mais l’arbitre de la rencontre avait sifflé un hors-jeu, juste avant que le défenseur néerlandais ne reprenne le ballon. Pratiquant la langue de bois, surtout au niveau de l’arbitrage, Carlo Ancelotti a répondu aux réactions allemandes, qui fustigent cette décision.

« S'ils se plaignent de ça, alors on va se plaindre du but refusé à Fernandez. »

En conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti a évidemment été questionné sur cette situation. Le technicien du Real Madrid est notamment revenu sur le but refusé à Nacho, après un accrochage avec Kimmich dans la surface : « Cette dernière action est plutôt claire. Peut-être qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais le juge de touche lève le drapeau, l'arbitre siffle, on s'arrête. Cet arbitre a dirigé une finale de Coupe du monde, c'est un arbitre de haut niveau. S'ils se plaignent de ça, alors on va se plaindre du but refusé à Fernandez. Parce que Kimmich a plongé. »

Le Bayern Münich furieux