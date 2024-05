Real Madrid : Surprise, Benzema est de retour

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023, Karim Benzema était parti pour prolonger avec le Real Madrid. Toutefois, à la surprise générale, le buteur français de 36 ans a finalement décidé de rejoindre Al Ittihad librement et gratuitement. Un peu moins d'un an plus tard, Karim Benzema est déjà de retour au Real Madrid, mais pour se faire soigner.

Après quatorze saisons de bons et loyaux services, Karim Benzema a claqué la porte du Real Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2023, le buteur formé à l'OL était sur le point de rempiler avec le club merengue. Toutefois, Karim Benzema a finalement décidé de changer d'air, et ce, au dernier moment.

📝| بعد التنسيق بين الجهاز الطبي في الناديين، بنزيما يعرض إصابته على طبيب ريال مدريد pic.twitter.com/J38NnzinCK — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 1, 2024

Benzema a signé à Al Ittihad

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Karim Benzema s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Et seulement quelques mois après son transfert en Arabie Saoudite, l'attaquant français de 36 ans est déjà de retour au Real Madrid.

Benzema est de retour au Real pour se soigner