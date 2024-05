PSG - Real Madrid : La bombe à 60M€ lâchée à l’étranger après Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le viseur du Real Madrid et du PSG, Leny Yoro devrait vivre un été mouvementé sur le mercato. A l’étranger, on assure même que la formation merengue est proche de conclure un accord avec le LOSC, et ce alors que la presse espagnole temporisait sur ce dossier en début de semaine.

Kylian Mbappé sera-t-il le seul Français à poser ses valises à Madrid durant l’été ? Alors que le président Florentino Pérez touche au but avec l’attaquant du PSG, qui a annoncé son départ il y a quelques jours, un autre joueur de Ligue 1 est dans le viseur de la formation merengue : Leny Yoro. Le défenseur du LOSC pourrait plier bagage durant l’été, alors que le PSG est également positionné comme vous l’a révélé le10sport.com. Si la presse espagnole reste mesurée sur l’issue du dossier, la tendance est radicalement différente en Italie.



Leny Yoro vers le Real Madrid ?

D’après TMW , Leny Yoro devrait s’engager au Real Madrid cet été. Les négociations avec le LOSC seraient avancées et un accord définitif à 60M€ pourrait être trouvé entre les dirigeants des deux clubs. Le média transalpin évoque un salaire de 4M€ hors bonus pour le défenseur de 18 ans, qui pourrait s’engager jusqu’en juin 2029.

L’Espagne n’est plus catégorique