Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va faire un geste au PSG ?

Alors que Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre l’Espagne, le Real Madrid a des vues sur un autre joueur en forme du Championnat de France, Leny Yoro. Si la formation merengue serait séduite par le défenseur du LOSC, également courtisé par le PSG, la forme de l’un de ses joueurs pourrait inciter Florentino Pérez à revoir sa position.

Le mercato estival du Real Madrid est d’ores et déjà marqué par le recrutement de Kylian Mbappé, officialisé dans les prochaines semaines au plus tard. Arrivant à la fin de son contrat avec le PSG, l’international français a pris la décision de plier bagage après sept années dans la capitale. D’autres mouvements pourraient avoir lieu chez les Merengue , appréciant notamment le profil de Leny Yoro. A 18 ans, le défenseur du LOSC épate et pourrait faire l’objet d’un transfert cet été, mais le prix réclamé pourrait inciter le Real Madrid à se passer de ses services.

Rafa Marín plutôt que Leny Yoro pour le Real Madrid ?

D’après Antón Meana, journaliste à la Cadena SER , le Real Madrid envisage une solution maison pour remplacer Nacho la saison prochaine. « D'après ce qui nous a été dit, les clubs qui se sont renseignés auprès du Real Madrid pour Rafa Marín ont été informés qu’il resterait », a-t-il indiqué au sujet du défenseur prêté cette saison à Alavés.

Une aubaine pour le PSG