Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Mbappé, une star s'en va !

La rédaction

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé devrait marquer l’été au Real Madrid avec son arrivée, une star du club merengue s'apprête quant à elle à partir. Luka Modric, qui arrive en fin de contrat, ne devrait pas être prolongé par ses dirigeants. Et il libèrerait ainsi le numéro 10, que Mbappé semble bien parti pour récupérer.

Après une saison exceptionnelle, que le Real Madrid peut encore ponctuer d’un triomphe en Ligue des Champions, les Merengues s’apprêtent tout de même à se montrer actifs sur le marché des transferts. Si le recrutement de Kylian Mbappé ne fait guère plus de doutes, deux tauliers pourraient à l’inverse plier bagages en juin prochain : Toni Kroos et Luka Modric. Et pour le second, on semble de plus en plus se diriger vers un départ d’après les informations de Relevo .

Mercato - Real Madrid : Une star va signer après Mbappé ? https://t.co/SbWz6e5SqI pic.twitter.com/9NHjqHE34s — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Modric sur le départ

Relevo affirme que le Real Madrid ne compte pas proposer de nouveau contrat à Luka Modric, alors que son bail actuel expirera en juin. Le média espagnol explique que le club cherche à donner sa chance aux joueurs plus jeunes, notamment à Arda Güler, qui n’a pas pu exprimer tout son talent cette saison.

Il souhaitait continuer l’aventure

Si le Real Madrid semble mettre de côté ses sentiments, Luka Modric souhaite lui bel et bien poursuivre une saison supplémentaire du côté de Santiago Bernabéu. Pour cela, le finaliste de la Coupe du Monde 2018 serait même prêt à un effort financier. Mais cela ne semble pas suffisant pour convaincre les dirigeants madrilènes de lui offrir une prolongation.