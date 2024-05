Alaphilippe : Le salaire qui fait polémique

Thibault Morlain

Ce jeudi, Julian Alaphilippe s’est imposé sur la 12ème étape du Tour d’Italie. Alors que le Français avait ciblé cette date du 16 mai, il a parfaitement répondu présent en levant les bras en vainqueur à l’arrivée. Alaphilippe a ainsi donné là la meilleure des réponses à son patron au sein de la Soudal Quick-Step. En effet, Patrick Lefevere s’est souvent plaint des derniers résultats du double champion du monde compte tenu de son salaire. De quoi désormais remettre les choses en place ?

Pour son premier Tour d’Italie, Julian Alaphilippe s’est offert un succès de prestige ce jeudi 16 mai à l’occasion de la 12ème étape du Giro. Entre Martinsicuro et Fano, le tracé était idéal pour le Français avec ses qualités. Présent dans l’échappé, Alaphilippe a su distancer ses adversaires et s’imposer en solitaire. Un succès qui va faire énormément de bien au compagnon de Marion Rousse qui en avait besoin pour sa confiance. Et par la même occasion, ce résultat pourrait également calmer les tensions entre Julian Alaphilippe et Patrick Lefevere.

« Alaphilippe nous coûte énormément d’argent »

Cela fait maintenant un moment que Julian Alaphilippe ne s’était plus offert un si beau succès. Un manque de résultat qui crispait le patron de la Soudal Quick-Step. En effet, ces derniers mois, Patrick Lefevere s’était plaint à plusieurs reprises d’Alaphilippe étant donné qu’il le paye une somme conséquente. « Julian est un bon gars. Mais après avoir signé son méga contrat, on ne l'a plus vu », avait déjà balancé Lefevere, qui n’en était pas à son premier coup d’essai. « Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un ». Et voilà que le patron de Julian Alaphilippe en a remis une couche comme on a pu le voir dans la bande annonce de la série Netflix , Tour de France : Au coeur du peloton : « Julian Alaphilippe nous coûte énormément d’argent ». Ce à quoi le compagnon de Marion Rousse a d’ailleurs répondu : « Je suis payé combien ? Un peu trop pour Patrick je pense ».

Alaphilippe, le Français le mieux payé

Qu’en est-il exactement du salaire de Julian Alaphilippe au sein de la Soudal Quick-Step ? En 2024, le Français émargerait à environ 2,3M€ par an, étant d’ailleurs le coureur français le mieux payé du peloton. Un salaire important donc, mais qui ne placerait pas Alaphilippe dans le Top 10 global.



Le classement des cyclistes les mieux payés :



1/ Tadej Pogacar 6M€/an

2/ Primoz Roglic 4,5M€/an

3/ Jonas Vingegaard 4M€/an

4/ Mathieu van der Poel 4M€/an

5/ Wout Van Aert 3,5M€/an

6/ Remco Evenepoel 2,8M€/an

7/ Tom Pidcock 2,7M€/an

8/ Adam Yates 2,7M€/an

9/ Egan Bernal 2,5M€/an

10/ Carlos Rodriguez 2,5M€/an