Alaphilippe : L’immense sacrifice avec Marion Rousse

Thibault Morlain

Julian Alaphilippe a enfin obtenu ce qu'il était venu chercher sur ce Tour d’Italie, à savoir une victoire étape. En effet, ce jeudi, le Français s’est imposé sur la 12ème étape du Giro. Un succès précieux pour le coureur de la Soudal Quick-Step va qui pouvoir le soulager après les nombreux efforts fournis pour être là où il est aujourd’hui. Alaphilippe l’a révélé, il a notamment fait un gros sacrifice impactant sa vie de famille avec Marion Rousse.

Avant le départ du Tour d’Italie, le premier de sa carrière, Julian Alaphilippe n’avait pas caché ses ambitions. En effet, le double champion du monde se présentait en terres italiennes avec l’espoir d’aller décrocher une ou plusieurs victoires d’étape. Après avoir échoué à la 2ème place il y a quelques jours sur le Giro, Alaphilippe a eu l’occasion de prendre sa revanche ce jeudi. A l’occasion de la 12ème, le compagnon de Marion Rousse a été le plus fort parmi les coureurs à l’avant et s’est imposé en solitaire.

« J'ai loupé les premiers jours d'école de mon fils »

Julian Alaphilippe a donc levé les bras en vainqueur au terme de cette 12ème étape du Tour d’Italie. Après être monté sur le podium pour être honoré, le Français s’est arrêté au micro d’ Eurosport , révélant alors son sacrifice, celui d’avoir manqué les premiers jours d’école de son fils qu’il a avec Marion Rousse : « On m'a dit de me relever pour attendre le groupe et j'ai dit 'non, aujourd'hui, je ne me relève pas' et j'ai bien fait. J'étais dans une bonne journée et je pense que pour aller chercher des victoires comme ça, il faut être dans une bonne journée. Je n'ai rien lâché et je suis vraiment content. Il y a quelques jours, j'ai loupé les premiers jours d'école de mon fils, mais voilà, ce n'est pas pour rien que je suis ici. Je vais pouvoir lui ramener ça (la médaille) ».

« Je pense à ma femme, à mon fils »