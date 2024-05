Tour de France : Alaphilippe pose ses conditions

Thibault Morlain

Déjà vainqueur du Tour d’Espagne en 2022, Remco Evenepoel rêve désormais du Tour de France. En 2024, le prodige belge sera d’ailleurs le leader de la formation Soudal Quick-Step au départ de la Grande Boucle. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Evenepoel a réclamé la présence de Julian Alaphilippe, pourtant pas prévu au départ de Florence. Au sortir de son Tour d’Italie, le double champion du monde serait prêt à dire oui… mais à certaines conditions.

Le départ du Tour de France 2024 sera donné le 29 juin prochain à Florence et c’est à Nice que la Grande Boucle se terminera, le 21 juillet. Récent vainqueur du Tour d’Italie, Tadej Pogacar va tenter d’enchainer et remporter un nouveau maillot jaune. Mais attention à la concurrence. Ça sera notamment le cas avec Remco Evenepol, qui s’apprête à disputer son premier Tour de France. Le Belge de la Soudal Quick-Step rêve lui aussi de remporter la Grande Boucle et pour cela, il aimerait notamment avoir Julian Alaphilippe à ses côtés pour l’aider.

Alaphilippe prêt à s’aligner au Tour de France ?

Alors que Julian Alaphilippe vient d’en finir avec le Tour d’Italie, il n’était pas prévu dans le programme de la Soudal Quick-Step d’aligner le compagnon de Marion Rousse au départ du Tour de France. Mais voilà que les arguments de Remco Evenepoel en faveur de la présence d’Alaphilippe auraient convaincu la formation belge, désormais ouverte à l’idée d’envoyer le double champion du monde sur la Grande Boucle. Mais encore faut-il que Julian Alaphilippe dise oui. Et selon les informations du Parisien , le double champion du monde aurait laissé la porte ouverte, expliquant qu’il être se laisser convaincre de prendre le départ du Tour de France à Florence le 29 juin.

La condition est fixée

Ce n’est que d’ici une quinzaine de jours que la décision définitive de Julian Alaphilippe devrait tomber à propos de sa participation au Tour de France. D’ici là, le coureur de la Soudal Quick-Step va surveiller de très près son état de santé. En effet, sur la fin du Tour d’Italie, Alaphilippe serait tombé malade et serait touché aux bronches. Sous antibiotiques, il va désormais devoir se reposer. A voir maintenant s’il pourra être à 100% pour le Tour de France. Telle est la condition pour participer à la Grande Boucle car Julian Alaphilippe ne voudrait pas aggraver son état et par la même occasion plomber ses chances pour les Jeux Olympiques qui arrivent à Paris.