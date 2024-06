Tour de France : Duel Pogacar-Vingegaard ? Evenepoel a tranché

Alexandre Higounet

A moins d’un mois du départ du prochain Tour de France, Remco Evenepoel, qui reprend la compétition cette semaine au Dauphiné Libéré après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, adopte un profil bas, s’estimant loin du duo Pogacar-Vingegaard. Au sein duquel il a clairement dégagé un favori.

De retour à la compétition au Dauphiné Libéré cette semaine après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, Remco Evenepoel adopte un profil plutôt prudent à quelques semaines du départ du Tour de France, son grand objectif de l’année. Le message martelé par le champion belge et par ses entraîneurs est clair, il veut avant tout savoir où il en est.

« Quand on voit Tadej Pogacar au Giro... »

Evenepoel a ainsi lâché dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je ne veux pas brûler les étapes, comme j’avais pu le faire lors de ma grosse chute sur le Tour de Lombardie en 2020. Je veux juste retrouver le rythme de la course et voir où en est ma forme actuelle. On a deux gars en bonne forme ici, avec Ilan Van Wilder et Mikel Landa, et si je peux je les aiderai autant que possible. Mais me concernant, je n'ai aucune attente, si ce n'est sortir de cette semaine en meilleure forme qu’aujourd’hui. Si c'est le cas, ma semaine sera réussie. Pour l’instant je vais bien mais mon épaule est encore sensible, en particulier sur le vélo de chrono ».

« Il n’y a pas de grande pression pour moi »