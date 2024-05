Tour de France : Il est prêt à en découdre avec les 4 ténors !

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France est annoncé comme une lutte gigantesque à quatre entre les deux favoris, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, et les deux outsiders, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, David Gaudu, le grimpeur de la Groupama-FDJ, n’a pas renoncé à se faire une place, lui qui dit rêver en priorité du classement général.

A l’occasion d’un entretien qu’il a accordé à L’Equipe, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, a confirmé qu’il prendrait de nouveau le départ du Tour de France avec l’ambition de faire la meilleure place possible au classement général, que c’était ce qui le motivait le plus : « Je veux m’accrocher le plus longtemps possible avec les autres favoris. Ce qui me fait rêver, ce sont les coureurs de classement général. Depuis gamin, j’ai envie de faire comme eux, j’ai la chance de pouvoir être à cette place-là, alors autant le faire. Cela m’intéresse plus que les vainqueurs d’étape en échappée ? Oui ! Ce qui me fascinait, c’était quand tous les leaders s’attaquaient dans le dernier col, ils se retrouvaient à une dizaine et ça explosait de partout. Forcément, les victoires de Thomas Voeckler ou de Richard Virenque marquent, mais ce qui me faisait vraiment vibrer, c’était les leaders ».

A l’heure où Bardet vise les étapes, il est le seul vrai candidat au podium

Quand bien même David Gaudu oublie que Virenque a lui-même été un leader de classement général, terminant à de nombreuses reprises dans le top 10 du Tour et une fois à la 2ème place, il est intéressant pour le cyclisme français d’avoir de nouveau un coureur déterminé à jouer le classement général, à l’heure où Thibaut Pinot a mis un terme à sa carrière et où Romain Bardet aspire désormais à évoluer plus librement, comme il l’a confirmé dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Geraint Thomas, ce qu'il a encore fait sur le Giro (3e), j'en suis incapable. Ne rien faire du Giro, zéro initiative, juste attendre que les autres craquent avant soi... Non. Faire un top 5 en suivant tout le temps en étant à la limite de péter, je me sens nul. Je l'ai trop fait : j'ai fini tellement de Grands Tours dans le top 10 éreinté et sans grande satisfaction... Un podium, c'est différent, mais pour une autre place, je préfère me brûler les ailes sur une étape et réessayer d'en gagner une derrière ».

« Le podium, c’est largement faisable »