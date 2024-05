Tour de France : Gaudu a son idée pour le maillot jaune

Alexandre Higounet

Alors que Jonas Vingegaard poursuit sa préparation express en vue du Tour de France, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, apparaît persuadé qu’il prendra le départ et il a également une idée précise des contours que prendra la lutte pour le maillot jaune, à l’heure où quatre candidats sont déclarés : Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Remco Evenepoel.

Ces dernières heures, l’équipe Visma-Lease A Bike a donné des nouvelles de Jonas Vingegaard, qui est arrivé à Tignes pour accélérer sa remise à niveau après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, en vue de sa participation au Tour de France, de moins en moins incertaine.

Gaudu semble persuadé que Vingegaard sera au départ

A l’occasion d’un entretien accordé au média danois BT , comme rapporté par cyclismactu.net , Tim Heemskerk, le coach danois, a confirmé que la tendance était favorable : « Il commence l'entraînement en altitude à Tignes. C'est une nouvelle étape pour lui, et maintenant cela commence à ressembler à un entraînement normal ». Pourtant, au sein de l’équipe hollandaise, à l’image du coach de Vingegaard, on reste toujours prudent et mesuré quant à sa participation au Tour de France : « Aucune décision n'a encore été prise. À l'heure actuelle, le plus important, c'est aujourd'hui et demain. A Tignes, c'est une question de performance avec un entraînement normal, des massages, etc ».

« Deux coureurs sont au-dessus du lot et on sait qu’eux seront présents »