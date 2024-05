Tour de France : Intox autour de Jonas Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il poursuit son opération de remise à niveau en vue du Tour de France après sa lourde chute lors du Pays Basque, la participation de Jonas Vingegaard reste incertaine selon son équipe Visma Lease A Bike, suivant une prudence logique. Avec un peu d’intox au passage pour maintenir l’adversité dans le doute ? Analyse.

Alors qu’il poursuit sa récupération après sa très lourde chute au Tour du Pays Basque, tentant en parallèle de se préparer en vue d‘une éventuelle participation au Tour de France, Jonas Vingegaard ne sait pas encore s’il sera en situation de jouer ses chances en juillet.

Alaphilippe : Ce signe qui ne trompe pas sur son niveau https://t.co/WUOYbQBe5W pic.twitter.com/sF8isSBLbT — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Prudence normale compte tenu de la chute de Vingegaard

Au sein de l’équipe Visma Lease A Bike, on affiche en tout cas une prudence de circonstance quant à la participation de Vingegaard au Tour, à l'image du boss de l'équipe Richard Plugge comme rapporté par cyclismactu.net : « Jonas va bien, il progresse très bien. Mais il faudra décider plus tard s'il est vraiment capable d'être à 100 % au départ du Tour de France. Il faudra voir comment cela évoluera dans les semaines à venir. On a de bons espoirs, il progresse bien. Mais nous voulons aussi lui donner, ainsi qu’à nous-mêmes, le temps de prendre une bonne décision. Il est le champion en titre du Tour de France, il l’a gagné deux fois de suite maintenant. Mais s’il y va, il devra être à 100 %. Le Tour de France n’est pas une course où l’on peut se lancer sans certitude. Nous devons donc être sûrs qu’il peut être à 100 %. Nous n'avons pas de délai fixe ».

« Nous verrons Jonas sur le Tour à son meilleur niveau » selon Pogacar