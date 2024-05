Cyclisme - Giro : La marque de respect de Pogacar à Bardet…

Alexandre Higounet

Alors qu’il caracole en tête du classement, au point d’avoir totalement étouffé la concurrence, un contexte idéal pour être en mesure de gérer ses efforts en vue du Tour de France, Tadej Pogacar n’en a pas moins montré une vraie marque de respect pour Romain Bardet hier. Analyse.

Jeudi, à l’occasion de la 17ème étape du Giro, une étape très montagneuse, Romain Bardet a tenté plusieurs fois de s’en aller, mais sans succès, notamment du fait de Tadej Pogacar, qui n’a pas laissé partir le champion français.

« Pogacar a juste envie de faire la course »

A l’arrivée de l’étape, Bardet a commenté, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’était intense. C’est le genre d'étapes qui peuvent me convenir. J’étais dans l’échappée dès le début mais le peloton n’a pas vraiment voulu me laisser partir. Je me suis relevé dans la vallée, car je ne voulais pas laisser trop de force. On a essayé de tirer le maximum du parcours, des descentes humides et tout. À la fin j’avais encore des jambes correctes donc c’était plutôt une bonne journée. On est revenu sur l’échappée mais ce n’était pas le moment le plus propice. Ce n’était qu’un col de troisième catégorie donc nous nous sommes demandé quoi faire à ce moment-là (à 62 kilomètres de l’arrivée, ndlr), ce n’était pas très limpide. Je n’ai pas vraiment de regrets parce que de toute façon, quand on a fait notre mouvement, j’avais Pogacar dans la roue (à 61 kilomètres de l’arrivée, ndlr). Il n’était pas décidé à me laisser partir, il ne peut pas s’empêcher de faire la course. De toute façon, dans la montée c’était vraiment lui le plus fort donc voilà. J’ai eu de bonnes jambes, bien mieux qu’hier. C’est parti pour une bonne dernière semaine. Je ne pense pas que Pogacar vienne me chercher, il a juste envie de faire la course. C’est un coursier et quand il sent qu’il y a de l’excitation et de l’adrénaline, et qu’il sent que les mecs ont mal aux jambes, il aime y aller, c’est tout ».

Si Pogacar a roulé sur Bardet et pas sur Steinhauser…

Si Romain Bardet paraît ne pas croire que Tadej Pogacar a roulé sur lui pour éviter qu’il ne reprenne trop de temps, on ne voit cependant pas quelle aurait pu être une autre raison, sachant que le champion slovène n’a pas cherché à revenir sur le vainqueur du jour, Georg Steinhauser, ce qui tend à démontrer qu’il ne visait pas la victoire d’étape en roulant sur Bardet. Il est donc probable que, quoiqu’en dise Bardet, Pogacar l’a clairement ciblé comme les coureurs à surveiller lors de cette troisième semaine, qu’il aborde avec beaucoup d’envie. Une vraie marque de respect de la part du champion slovène.