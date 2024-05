Cyclisme : Vers un triplé Giro-Tour-Vuelta pour Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il est en train d’écraser le Tour d’Italie, et qu’il voit ses chances de victoire sur le Tour de France augmenter, d’autant qu’il peut déjà s’économiser dans ce but, la perspective que Tadej Pogacar tente un incroyable triplé avec la Vuelta commence à se poser. Certains ouvrent en tout cas clairement le débat.

Le plan de Pogacar en vue du doublé Giro-Tour se déroulant à la perfection, le champion slovène ayant écrasé la concurrence suffisamment rapidement en Italie pour pouvoir gérer ses efforts au millimètre et s’économiser au maximum en vue du Tour de France, la perspective qu’il tente un incroyable triplé Giro-Tour-Vuelta, un exploit totalement unique dans l’ère moderne, commence à apparaître.

« S’il gagne le Giro et le Tour, à sa place, à 100 % j’essaie la Vuelta »

A l’occasion d’un entretien avec globalcyclingnetwork.com , Alberto Contador, a ncien vainqueur des trois Grands Tours, a clairement évoqué le sujet : « S’il gagne le Giro et le Tour, et que je suis à sa place, alors à 100 % j’essaie de gagner la Vuelta ». Le champion espagnol a ensuite confié qu’il avait une fois dans sa carrière, envisagé un tel exploit : « En 2015, si j’avais gagné le Tour de France après le Giro, alors j’aurais tenté la Vuelta. Je n’ai pas gagné le Tour, alors je ne suis pas allé sur la Vuelta, mais Tadej a une opportunité historique parce que c’est vraiment dur de gagner. Il est jeune mais peut-être que dans trois ans, d’autres coureurs très forts arriveront et rendront la chose impossible ».

La grave blessure de Vingegaard change beaucoup de choses pour le Tour de France