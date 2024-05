Alaphilippe : Ce signe qui ne trompe pas sur son niveau

Alexandre Higounet

Au fil des étapes, Julian Alaphilippe confirme qu’il est de retour à son top niveau. Encore mardi, lors de la 16ème étape montagneuse, le Français s’est porté à l’avant. Si le fait d’être échappé n’est pas signifiant, d’autres signes, en revanche, en apportent une preuve beaucoup plus concrète. Analyse.

Julian Alaphilippe est en train de confirmer au fil des étapes qu’il est véritablement de retour vers un haut niveau. La 16ème étape, arrivée hier au sommet et disputée dans des conditions climatiques déplorables, en apporte une nouvelle preuve.

Cyclisme : Alaphilippe fait une révélation improbable https://t.co/l34kZ6K2Nd pic.twitter.com/LBNbPxBTvz — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Une nouvelle prestation parlante en montagne...

Le Français a passé la journée à l’avant, éparpillant ses compagnons d’échappée dans les dernières montées, avant d’être revu dans le final, mais au terme d'un sacré raid. Après la course, Alaphilippe a commenté, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Ce n’était pas du tout prévu parce que je n’avais même pas mis mon maillot de course, ni ma radio. J’étais dernier au départ, j’ai pris un coup d’élastique après un rond-point et je me suis dit : ‘je vais aller un peu devant pour voir ce qu’il se passe’. C'était une journée de folie, avec un changement de parcours dû à la météo, et un rythme à toute épreuve du début jusqu'à l'arrivée. La météo n’a pas rendu la tâche facile, mais les pneus pluie de Specialized ont beaucoup d’adhérence dans ces conditions. J’ai roulé selon mon instinct et je peux être heureux de la façon dont j’ai donné le meilleur de moi-même. Mais il faisait froid aujourd'hui ».

Des signes qui ne trompent pas sur son retour au top