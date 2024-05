Alaphilippe : «Il s’est vu mourir», la terrible annonce de Marion Rousse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Victorieux sur le Giro jeudi dernier, Julian Alaphilippe revient de loin. Il y a encore quelques semaines, le coureur français était au fond du trou, sans confiant. Sa chute lors de l'édition 2022 de Liège-Bastogne-Liège a été le point de départ de ses galères. Sa compagne Marion Rousse a annoncé que cet accident l'avait profondément affecté.

Julian Alaphilippe n'a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. Sa chute la plus grave a sans doute eu lieu sur le parcours de Liège-Bastogne-Liège. Durant l'édition 2022, le coureur de la Soudal Quick-Step avait lourdement chuté, aux côtés de Romain Bardet. Alaphilippe avait souffert d'un pneumothorax, de deux côtes et d'une omoplate cassées. lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Marion Rousse est revenu sur cet accident, qui a profondément marqué son mari.

Clash avec Alaphilippe, Marion Rousse répond cash https://t.co/rgk1PHjf0f pic.twitter.com/T4zUHsxKLq — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

« C'est comme un traumatisme »

« Il a toujours gardé sa ligne de conduite et même moi, il me surprenait car sa chute à Liège-Bastogne-Liège (en 2022) l'avait atteint psychologiquement. Même quand il en parle aujourd'hui, il en a encore les larmes aux yeux car il s'est vu mourir, il n'arrivait plus à respirer quand Romain Bardet est arrivé à ses côtés. D'ailleurs il ne veut plus évoquer cet épisode devant les journalistes, c'est comme un traumatisme » a confié l'actuelle directrice du Tour de France féminin.

Alaphilippe était au fond du trou