Marion Rousse : Les raisons qui lui ont fait dire stop !

Thibault Morlain

Aujourd'hui consultante sur France Télévisions, notamment lors du Tour de France hommes, mais également directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse était auparavant une cycliste professionnelle. Cela aura duré de 2009 à 2015 pour l'actuelle compagne de Julian Alaphilippe, qui a préféré dire stop alors qu'elle n'avait que 24 ans. Un choix motivé par plusieurs raisons comme l'a expliqué Marion Rousse.

Visage majeur du cyclisme actuel, Marion Rousse était auparavant l'une des actrices du peloton féminin. En effet, avant d'être consultante ou encore directrice du Tour de France femmes, la compagne de Julian Alaphilippe était cycliste professionnelle, ayant notamment remporté un titre de championne de France sur route en 2012. Une belle carrière aurait pu attendre Marion Rousse sur son vélo, mais ça s'est finalement terminé rapidement. En effet, en 2015, à seulement 24 ans, elle a décidé de prendre sa retraite sportive.

Marion Rousse a traversé «une sale période» avec Alaphilippe https://t.co/P7N3VAIHBB pic.twitter.com/WDcXAV9gNK — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

« Je n'étais pas payée »

Pour quelles raisons Marion Rousse a-t-elle décidé de dire stop aussi tôt ? Plusieurs raisons l'ont poussé à prendre cette décision. La première est d'ordre financier. A l'époque, le cyclisme féminin était moins professionnel qu'aujourd'hui et forcément, le salaire était quasiment inexistant. Interrogé par La Tribune sur son choix d'arrêter sa carrière à 24 ans, Marion Rousse a donc d'abord expliqué : « J'étais à l'époque dans l'une des meilleures équipes du monde, et pourtant je n'étais pas payée. Je m'entraînais le matin, et l'après-midi je bossais dans une mairie en banlieue parisienne, au service événementiel. Seules cinq filles étaient rémunérées. C'est comme si on mettait aujourd'hui cinq professionnels dans le peloton du Tour et que les autres étaient des amateurs. Cette injustice m'a beaucoup agacée, d'autant plus que j'avais déjà une longue carrière derrière moi ».

« C'est à ce moment que ma vie a basculé »