Ça clashe avec le patron d’Alaphilippe, Marion Rousse s’explique !

Performant sur le Giro, Julian Alaphilippe a su apporter la meilleure des réponses à son patron de la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere. Ce dernier s’était montré très critique à l’égard du Français, lui reprochant notamment son manque de résultats. Et pour justifier tout cela, il avait notamment pointé du doigt la compagne d’Alaphilippe, Marion Rousse. Cette dernière est d’ailleurs revenue sur ce clash.

Pour Julian Alaphilippe, les derniers mois ont été loin d’être simples. Si le Français a retrouvé des sensations sur le Tour d’Italie, c’était beaucoup plus compliqué auparavant. De quoi agacer Patrick Lefevere, patron de la Soudal Quick-Step. Il s’en était alors pris à Julian Alaphilippe, mettant notamment en cause… son couple avec Marion Rousse. « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop. Julian est un jeune chien plein d'énergie. Il y a toujours un mauvais garçon en lui », avait-il lâché pour justifier les mauvaises performances du double champion du monde français.



« Inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée »

Immédiatement, cette sortie de Patrick Lefevere avait déclenché la colère de Marion Rousse. A travers ses réseaux sociaux, la compagne de Julian Alaphilippe avait alors répondu, postant : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus, comme vousme l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. Les missions que j'exerce me passionnent et sachez que j'ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et... de classe ».

« Cette polémique a fait beaucoup de bruit, mais elle ne nous a pas atteints »