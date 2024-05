Cyclisme - Mercato : Le signal du patron de la Bora sur Evenepoel

Alexandre Higounet

Ralph Denk, le patron de la formation Bora-Hansgrohe, a accordé un entretien aux médias flamands, au cours duquel il a réagi aux pistes de recrutement évoquées pour l’an prochain, à savoir Tom Pidcock, Wout Van Aert et Remco Eveneopel. Décryptage de ses réponses, qui ne sont pas dénuées d’enseignements…

A l’occasion d’un entretien accordé au site flamand Sporza , Ralph Denk, le patron de l’équipe Bora-Hansgrohe, qui disposera l’an prochain d’une nouvelle puissance de frappe financière avec l’arrivée d’un partenaire fort comme Red Bull, a accepté d’évoquer les pistes menant à Wout Van Aert, Tom Pidcock et Remco Evenepoel, tous cités parmi les cibles prioritaires en vue de 2025.

Le discours n’est pas le même pour Evenepoel…

Comme rapporté par cyclismactu.net , Ralph Denk a notamment affirmé, à l’évocation des liens de Pidcock et Van Aert avec la marque Red Bull, qui pourraient favoriser leur signature : « Les accords de Red Bull avec Van Aert et Pidcock sont distincts du partenariat entre Red Bull et BORA-Hansgrohe. Nous avons un partenariat avec le siège de Red Bull en Autriche, tandis que Van Aert et Pidcock ont des accords avec Red Bull Belgique et Red Bull Grande-Bretagne. Les deux coureurs n’ont pas été évoqués lors de nos réunions ». Denk, qui a clairement affiché son ambition de remporter le Tour de France, comme en témoigne l’engagement pour deux saisons de Primoz Roglic, s’est ensuite exprimé au sujet de Remco Evenepoel : « Remco est un coureur intéressant, c'est toujours mieux de l'avoir avec que contre soi. Cependant, je peux confirmer qu'il n'y a pas du tout d'accord avec Remco. Il a un contrat sur le long terme avec Soudal Quick-Step (2026) et nous respecterons ce contrat ».

Un scénario à la Roglic n’est pas à exclure

Il est intéressant de noter quelques nuances dans les propos du boss de la Bora-Hansgrohe. Alors qu’il affirme que les noms de Pidcock et Van Aert n’ont pas été évoqués en interne, il ne dit rien de tel sur Evenepoel, prenant au contraire le soin de dire tout le bien qu’il pense de lui, comme un message envoyé au champion belge, dont on sait qu’il s’est longtemps interrogé l’an dernier sur le bienfondé de son maintien chez Soudal-Quickstep. Dans le même ordre d’idée, Denk ne dit pas qu’il n’y a pas de contact avec Evenepoel, indiquant juste qu’il n’y avait pas « d’accord ». On notera la nuance. Enfin, lorsqu’il affirme que Bora respectera le contrat d’Evenepoel chez Soudal-Quickstep, cela ne signifie pas qu’il ne signera pas au sein de la formation allemande l’an prochain. Roglic avait un contrat jusqu’en 2025 chez Jumbo-Visma, et la Bora-Hansgrohe a respecté ce contrat puisqu’elle a versé 3 millions d’indemnité à Jumbo-Visma pour le faire signer. Un tel scénario n’est pas à exclure pour Evenepoel. C’est en tout cas ce qui ressort entre les lignes des propos du patron de la Bora-Hansgrohe.