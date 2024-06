Tour de France : Il livre le verdict pour Lenny Martinez

Alexandre Higounet

Depuis le début de saison, Lenny Martinez multiplie les victoires convaincantes et les prestations solides au plus haut niveau. A tel point que la question de sa participation au Tour de France commence à se poser. Interrogé par cyclismactu.net, Marc Madiot, le boss de la Groupama-FDJ, a livré sa réponse.

La semaine dernière, à l’occasion de la Classic Mercantour, Lenny Martinez, le petit grimpeur de la Groupama-FDJ, a une nouvelle fois affiché ses énormes progrès, dominant la course pour l’emporter aisément devant Clément Berthet. Le niveau affiché par le grand espoir tricolore depuis le début de saison est tel que la question de sa participation au Tour du France, lui qui est programmé sur la Vuelta, commence à se poser.

Tour de France : Le clan Pogacar annonce le vrai favori https://t.co/PITQznnB2Y pic.twitter.com/ZVIcpCH0kk — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Lenny Martinez sur le Tour ? Non »

Interrogé sur le sujet par cyclismactu.net ces derniers jours, Marc Madiot, le boss de la Groupama-FDJ, a répondu sans ambiguïté : « Lenny Martinez sur le Tour ? Non, car on a prédéfini un programme à l'intersaison et on se tient à ce programme. Il y a d'autres belles épreuves que nous pouvons disputer avec lui, la vie et le cyclisme ne s'arrêtent pas au Tour de France, même si ça reste le sommet de la saison, et surtout pour une équipe française. Il va participer au Tour de Suisse, il fera également le Tour d'Espagne, donc il n'y a pas de frustration particulière ».

Ce que pourrait dire cette décision entre les lignes

La position du patron de la Groupama-FDJ ne laisse donc aucune part au doute, Lenny Martinez ne fera pas le Tour de France et sera leader à la Vuelta. Dans un contexte où le jeune grimpeur arrive en fin de contrat au sein de l’équipe tricolore et est annoncée avec insistance chez Bahrain, il est difficile de ne pas voir dans cette décision de Madiot comme un début de confirmation de son départ. En effet, si Lenny Martinez était sur le point de prolonger son contrat, la question du Tour de France se serait peut-être un peu plus posée. En revanche, il est clair que si le grimpeur français est en partance, la Groupama-FDJ n’a aucune raison de prendre le risque d’un changement de programme.