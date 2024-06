Tour de France : Une surprise David Gaudu ? Son constat direct

Alexandre Higounet

David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ pour le Tour de France, s’est dit optimiste au sortir d’un Dauphiné Libéré où il n’a pas brillé mais où il est clairement monté d’un cran selon ses dires. Faut-il croire à une bonne surprise avec le 4ème du Tour 2022 ? Cyrille Guimard, l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, et ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’y croit pas.

Au sortir d’un Dauphiné en-dedans, qu’il a achevé à la 15ème place en subissant dans les cols dès que l’intensité de la course montait, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, s’est montré optimiste en vue du Tour de France. Le grimpeur breton a notamment déclaré dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Le but de ce Dauphiné était de remettre en route, refaire des efforts et se tester face aux autres. On est des coursiers, donc on a forcément envie d’avoir des résultats. Mais il est déjà difficile d’aller chercher des résultats quand on est à 100%, or je sais que je ne l’étais pas ici. Ce Dauphiné va en revanche me faire passer un cap. On est sur une phase de montée en puissance. Souvent, c’est quand j’ai pu bien travailler sur le Dauphiné que j’ai réussi mon Tour derrière. Donc rendez-vous sur le Tour ! »

« Ceux qui ne marchent pas au Dauphiné… »

David Gaudu peut-il dès lors créer la surprise en juillet, lui qui avait terminé quatrième du Tour il y a deux ans ? Interrogé sur le sujet, Cyrille Guimard n’y croit pas, comme il l’a expliqué à l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net : « Le Critérium du Dauphiné est un marqueur par rapport au Tour de France. En général, tous les coureurs qui marchent sur le Dauphiné sont bien sur le Tour et ceux qui ne marchent pas sur le Dauphiné, en règle générale, ils ne sont pas dans le coup sur le Tour. On ne peut pas tricher sur son niveau de performance. Comme l'an dernier, David Gaudu a explosé très rapidement, il n'a jamais été dans le coup. L'an passé, il avait raté son Dauphiné, puis il avait ensuite raté son Tour puisqu'il fait neuvième alors qu'il partait pour un podium ».

« Gaudu, on en fait un grand leader parce qu’il est dans une équipe française »