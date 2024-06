Tour de France : Nouveau coup d’intox autour de Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, Mathieu Heibjoer, le directeur de la performance de l’équipe Visma Lease A Bike, a jeté un sérieux coup de froid sur les chances de Jonas Vingegaard au prochain Tour de France, laissant entendre que s’il prenait finalement le départ, le champion danois ne serait pas en mesure de jouer la victoire. Analyse.

A moins de trois semaines du départ du Tour de France, où en est Jonas Vingegaard, qui s’entraîne toujours activement dans l’espoir de retrouver un niveau de forme adéquat pour le Tour de France après sa lourde chute au Tour du Pays Basque ? Si l’optimisme paraissait de mise il y a quelque temps, Mathieu Heijboer, le responsable de la performance du Team Visma Lease A Bike, a tempéré les ardeurs dans les colonnes du Het Nieuwsblad .

Tour de France : Au niveau de Pogacar-Vingegaard ? Il dit oui https://t.co/QbqxRCkkNe pic.twitter.com/mRC8GCmnfD — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

« Un peu plus de 50% de chances d’être au départ »

Heijboer a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net , répondant à une question sur la participation au Tour de Jonas Vingegaard et Wout Van Aert : « Ils travaillent très dur tous les jours et s’en sortent plutôt bien, mais ils sont encore loin du niveau qu’ils auraient pu atteindre en ce moment sans ces blessures. Je ne veux pas être trop négatif. Pour l’instant, j’estime à un peu plus de 50% les chances de les voir participer au Tour. Nous voulons qu’ils soient au départ du Tour, mais ils doivent être compétitifs. Pour cela, quelques séances d’entraînement clés sont encore prévues. Les entraînements d’endurance les plus intenses et les plus longs, dont nous pouvons tirer quelque chose, sont encore à venir ». Plus inquiétant, Heijboer annonce que même s’il participe au Tour, Vingegaard ne sera pas en mesure de jouer la victoire : « J’espère qu’il atteigne le point où il est au moins capable de se battre pour le podium. Un objectif secondaire comme des victoires d'étape ou un maillot à pois n'est pas à l'ordre du jour ».

« J’espère que Jonas atteigne le point où il peut au moins jouer le podium »

Les propos de l’entraîneur de l’équipe hollandaise jettent un sévère coup de froid sur les chances du champion danois. Pour autant, l’hypothèse d’un coup de bluff, ou a minima d’une exagération, lancé par la Visma Lease A Bike, tant pour perturber les adversaires que pour se décharger du poids de la course, apparaît plausible. En effet, si Vingegaard prend le départ du Tour, on imagine mal qu’il ne soit pas en situation de jouer la victoire. C’est d’ailleurs ce qu’avait expliqué le boss de l’équipe Richard Plugge au début de sa convalescence. L’idée selon laquelle le champion danois pourrait être aligné dans l’idée de viser au mieux le podium apparait peu crédible. La sortie médiatique de Mathieu Heijboer pourrait donc bien contenir une part d’intox…