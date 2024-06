Tour de France : Ce Français prêt à surprendre derrière Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors qu’il sort d’un Dauphiné Libéré où il est loin d’avoir rassuré sur son niveau à trois semaines du Tour de France, terminant 15ème à plus de 11 minutes de Primoz Roglic, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, n’a pas hésité à afficher son optimisme en vue du Tour de France. Un paradoxe qui pourrait ne pas en être un. Analyse.

Au sortir du Dauphiné Libéré, alors qu’il annonçait sortir de son stage de préparation en bonne condition, David Gaudu, le leader de la Groupama-FDJ, n’a pas franchement rassuré. Distancé à la bagarre dans les étapes de montagne, Gaudu termine l’épreuve à la 15ème place du général, à plus de 11 minutes du vainqueur de Primoz Roglic.

« Quand j’ai pu bien travailler au Dauphiné, j’ai réussi mon Tour »

Au soir de la dernière étape, qu’il a passé en partie dans un groupe à l’avant, le grimpeur breton a commenté, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « On était vraiment un bon groupe, je pensais que ça allait le faire, mais on ne nous a pas laissé suffisamment de temps. C’est le jeu, même si le mieux placé, qui était Soler, était assez loin. Je suis arrivé déjà bien entamé au pied, puis j’ai fait la dernière montée comme j’ai pu. Je n’avais plus grand-chose dans le final ».

Si Gaudu apparaît si optimiste, c’est forcément que ses sensations l’y incitent