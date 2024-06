Tour de France : Evenepoel, c’est fini pour le Tour ?

Alexandre Higounet

Au sortir du Dauphiné Libéré, si Remco Evenepoel se dit officiellement satisfait de son niveau de performance, le fait est qu’il a été systématiquement distancé en haute montagne, confirmant que son point faible était toujours là. Est-il d’ores et déjà hors du coup pour le Tour de France ? Certains éléments permettent tout de même de garder l’espoir.

Au sortir du Dauphiné Libéré, Remco Evenepoel a exprimé une relative satisfaction, celle d’avoir vu son niveau de forme s’améliorer au fil de l’épreuve et se rapprocher du niveau requis pour le Tour de France. Le champion belge a notamment affirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'ai souffert, j'ai gagné une étape, je me suis battu jusqu'à la fin chaque jour, même quand j'ai lâché. Je ne suis qu'à 85, 90% de ma forme donc c'est positif ».

Systématiquement distancé en haute montagne…

Pour autant, malgré la véritable circonstance atténuante d’un niveau de forme encore à peaufiner du fait de sa lourde chute au Tour du Pays Basque, Evenepoel n’a pas vraiment rassuré en montagne. Alors qu’il a dominé tout le monde dans le chrono, ce qui démontre tout de même qu’il n’est pas si mal, le Belge n’a jamais été au niveau des meilleurs en montagne, son point faible historique. Dans ces conditions, a-t-il réellement une chance d’être en mesure de lutter dans les cols avec Pogacar et Vingegaard dans moins de trois semaines ? En est-il déjà fini de ses espoirs de victoire au Tour de France ?

Deux éléments pour garder un espoir