Tour de France : Evenepoel sait où se situe le vrai test…

Mercredi, lors du long contre-la-montre du Dauphiné Libéré, Remco Evenepoel s’est emparé du maillot jaune après l’avoir largement emporté sur la concurrence. S’il s’est rassuré sur son niveau de forme en vue du Tour, le champion belge sait que le vrai test se situera ailleurs…

Mercredi, à l’occasion du contre-la-montre, Remco Evenepoel a largement dominé la concurrence, prenant le maillot jaune au passage. Logiquement, le champion belge pouvait exprimer sa satisfaction à l’arrivée, déclarant notamment à la RTBF , dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je me sentais mieux que prévu, j'avais vraiment de bonnes jambes, de bonnes sensations. Je ne suis pas encore au top, j'ai eu un moment difficile au milieu de l'étape mais je gagne, c'est le plus important. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour le futur et c'est toujours chouette de sortir d'une course avec une victoire donc je vais profiter de ce moment et on va prendre le reste de la course jour par jour. Je peux être super heureux avec ma performance d'aujourd'hui. J’avais des doutes après le deuxième point de chronométrage puisque j’étais une seconde derrière Tarling, je me suis dit 'purée il va vite'. C’était un peu limite mais ensuite j’ai vraiment poussé dans la dernière bosse, c’était plutôt à mon avantage. En résumé je me suis concentré sur mon effort, je suis parti vite… et j’ai terminé vite ».

Evenepoel tourne irrémédiablement son regard vers les Alpes

Pour autant, Remco Evenepoel sait que pour lui, le véritable test se situe ailleurs. L’heure de vérité, il la passera en haute montagne ce week-end, au milieu des grands grimpeurs, lui qui a régulièrement connu des trous d’air lorsque la route s’élève très haut et très longtemps.

« Si je craque un jour… »