Tour de France : Lefévère connaît le point faible d’Evenepoel…

Alors que Remco Evenepoel reprend la compétition cette semaine au Dauphiné Libéré après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, dans l’espoir de franchir un palier en vue du Tour de France, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, a d’emblée relativisé une éventuelle contre-performance en haute montagne. Pas si anodin…

Le boss Patrick Lefévère a rejoint en début de semaine l’équipe Soudal-Quickstep sur le Dauphiné Libéré, où Remco Evenepoel reprend la compétition après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, dans l’idée d’améliorer sa condition pour arriver au top sur le Tour de France, son grand objectif de l’année.

« Un mauvais moment les trois derniers jours est toujours possible »

Sur le site du quotidien Het Nieuwsblad , Lefévère n’a pas caché qu’Evenepoel passait un premier vrai test lors du contre-la-montre aujourd’hui mercredi : « Mercredi aura lieu le premier test sérieux de Remco. Nous verrons ce qui se passera, mais bien sûr, il est champion du monde et très fier de porter ce maillot. C'est aussi un peu une question de prestige, car il rencontrera le champion olympique (Roglic, ndlr) et le champion d'Europe (Tarling, ndlr). Ce n'est donc pas un hasard s'il est déjà sur son vélo de contre-la-montre. Je ne peux pas dire s'il va gagner, car je ne sens pas ses jambes, mais je remarque qu'il a progressé ces derniers jours et j'espère que ce sera un bon combat ».

Une manière de relativiser une contre-performance en montagne qui traduit ses doutes ?