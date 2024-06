Mercato : Le PSG fait une offre interdite et reçoit une réponse hallucinante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé, un accord aurait été trouvé entre les deux parties. Cependant, les négociations s'annoncent compliquées avec le Napoli. Aurelio De Laurentiis en profite d'ailleurs pour rappeler à Nasser Al-Khelaïfi qu'il n'a pas le droit de négocier avec un joueur sous contrat avec un autre club.

De Laurentiis refuse de vendre Kvaratskhelia...

« Avec Kvara, il n'y a pas de problème, nous avons un contrat. Je vais m'asseoir avec Manna, Chiavelli, le garçon et son agent. Nous lui ferons une proposition pour changer son contrat. Je n'ai pas de problème pour lui », lance le président du club italien en conférence de presse, avant de lancer un avertissement clair à Nasser Al-Khelaïfi.

... et prévient Al-Khelaïfi