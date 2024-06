Succession de Mbappé : Le PSG va enflammer le mercato

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, le PSG aurait déjà tout prévu pour son recrutement. En effet, le club de la capitale aurait pour priorité de renforcer son attaque et sa défense. D'ailleurs, en plus de Khvicha Kvaratskhelia et de Rayan Cherki, le PSG aimerait boucler d'autres transferts aux avant-postes.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de douze joueurs : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Xavi Simons, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Au mois de janvier, Luis Campos a offert deux nouvelles recrues à Luis Enrique : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui arrive à Paris cet été.

Le PSG veut recruter Kvaratskhelia et Cherki

Malgré toutes ces arrivées, le PSG compte frapper fort lors de cette fenêtre de transferts, surtout en attaque. En effet, Luis Campos aimerait renforcer considérablement le secteur offensif de Luis Enrique.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

D'autres attaquants sont aussi attendus au PSG