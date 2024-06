Mercato - PSG : La presse anglaise confirme une offre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant au PSG l'année dernière, Manuel Ugarte n'a pas pleinement convaincu et il a fini par être peu utilisé quand la saison a avancé. Le milieu défensif reste un joueur assez convoité sur le marché et un an après son arrivée, il pourrait bien quitter le club de la capitale. Si plusieurs clubs sont intéressés, c'est Manchester United, dont une première offre a été rejetée, qui pourrait bien revenir à la charge.

Comme l'a révélé L'Equipe mardi, le PSG a vu une offre arriver pour l'Uruguayen Manuel Ugarte. L'ancien du Sporting Portugal est un profil qui intéresse en Europe et une nouvelle offre pourrait arriver de la part de Manchester United, visiblement le club le plus intéressé pour le moment.

Manchester United a bien fait une offre

D'après The Telegraph mardi soir, Manchester United a bien proposé une somme pour attirer Manuel Ugarte sans que le montant ne soit révélé. L'offre n'ayant pas séduit les dirigeants du PSG, le club anglais pourrait bien en proposer une nouvelle bientôt.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Ugarte attire les convoitises en Europe