Mercato - PSG : Nouvelle annonce de Xavi Simons pour son avenir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au PSG, l’un des gros dossiers de l’été sera l’avenir de Xavi Simons. Alors que plusieurs sources indiquent que le prodige de 21 ans se rapproche d’un départ en prêt, l’affaire n’est toujours pas actée. Présent en Allemagne afin de disputer l’Euro avec les Pays-Bas, le jeune Néerlandais a une nouvelle fois répondu aux questions sur son avenir.

Le mercato estival du PSG pourrait connaître de nombreuses avancées après l’Euro. Le club parisien, qui souhaite se renforcer à tous les postes, va devoir aussi gérer certains départs de taille. L’un des dossiers chauds de ce mercato sera l’avenir de Xavi Simons. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Enrique ainsi que la direction du PSG était très intéressé par le fait de voir le joueur prêté au RB Leipzig revenir à Paris pour la saison prochaine.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Xavi Simons ne souhaite pas revenir au PSG

Mais comme le soulignait récemment l’Equipe , le joueur lui, n’est pas très chaud pour cette option. En effet, Xavi Simons n’aurait pas encore totalement confiance envers le projet parisien, et souhaite rejoindre un club qui lui garantira du temps de jeu. Ces derniers jours, Sky Germany a révélé que le Bayern Munich était disposé à formuler une offre de prêt avec option d’achat obligatoire pour le Néerlandais.

« On verra tout ça après l'Euro »