Ibrahimovic, Rabiot… Il raconte les tensions au PSG

Aujourd’hui au Milan AC, Mike Maignan a débuté sa carrière professionnelle du côté du PSG. Le joueur de l’équipe de France est d’ailleurs revenu sur son expérience au sein du club de la capitale, racontant notamment certains qu’il a pu avoir. Et comme l’a révélé Maignan, ça avait notamment chauffé avec Zlatan Ibrahimovic et Adrien Rabiot.

Formé au PSG et passé par le club de la capitale de 2009 à 2015, Mike Maignan n’a pas connu que des moments très calmes à Paris. Comme dans chaque vestiaire, il y a eu des moments des tensions. Maignan s’est lui notamment accroché avec Zlatan Ibrahimovic ou encore Adrien Rabiot.

« Attaquant de merde »

Dans un entretien accordé à Carré , Mike Maignan s’est confié sur ses tensions à l’entraînement avec Zlatan Ibrahimovic. L’ancien gardien du PSG a ainsi lâché : « L’histoire, c’est à l’entraînement, Zlatan il tire fort. Il m’avait traité de « gardien de merde », ça ne m’a pas plu. J’ai arrêté la frappe d’après et j’ai répondu « attaquant de merde ». Ibra, il aime bien les gens qui lui tiennent tête. Avoir répondu comme ça, ça lui a montré qui j’étais. A partir de là, on a pu travailler correctement ».

« On avait des mots déplacés »