De Zerbi - OM : La famille Tapie fait une annonce inquiétante

L'OM connaît enfin son prochain entraîneur. Passé par Brighton ou encore Sassuolo, Roberto De Zerbi débarque à Marseille pour s'installer sur le banc et prendre la succession de Jean-Louis Gasset. Une arrivée sur laquelle s'est prononcée Laurent Tapie, le fils de l'ancien président marseillais. Selon lui, l'OM doit affrontement d'autres problèmes nettement plus graves.

Comme un signe du destin. Dans un entretien au Quotidien du Sport, Laurent Tapie a confirmé que la statue de son père devrait être inaugurée devant le Vélodrome durant le mois d'octobre, vraisemblablement juste avant le Clasico face au PSG, prévu le 27 octobre prochain.

La statue de Bernard Tapie bientôt inaugurée

« Finalement, c’est une heureuse coïncidence, parce que notre courrier est arrivé après la mise en place du calendrier. La preuve, c’est que le projet a été lancé avant-même que les fonds ne soient réunis. J’avais donné ma garantie personnelle. C’est ce qui va nous permettre de faire l’inauguration très vite » a confié le fils cadet de Bernard Tapie, qui a eu l'occasion de s'exprimer sur l'actualité de l'OM et notamment sur l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen.

« Je suis circonspect »