OM : «Il s’en fout de ce club», la famille Tapie balance sur McCourt

Hugo Chirossel

Alors que l’OM est en crise et ne s’est plus imposé en championnat depuis plus de deux mois, Frank McCourt se retrouve de plus en plus critiqué. L’implication de l’homme d'affaires américain dans la vie de son club interroge. C’est notamment le cas en ce qui concerne Rodolphe Tapie, petit-fils de Bernard Tapie.

Propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, les apparitions de Frank McCourt à Marseille se font de plus en plus rares. Une absence qui interroge, surtout dans le contexte actuel, avec la crise sportive que traverse le club, neuvième de Ligue 1 et à la recherche de sa première victoire en championnat depuis le 17 décembre dernier.

Vente OM : McCourt et Longoria les font craquer ! https://t.co/vee5sCxQRW pic.twitter.com/aKtvPIMxLv — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

« Il s’en fout »

L’implication de Frank McCourt est remise en question et les rumeurs autour d’une potentielle vente du club sont de plus en plus insistantes dernièrement. Sur le plateau de BFM Marseille , Rodolphe Tapie s’est exprimé sur la situation de l’OM et notamment sur l’homme d'affaires américain. Pour le petit-fils de Bernard Tapie, Frank McCourt « s’en fout » de l’OM et Pablo Longoria n’a pas les compétences pour rester président du club.

« Un actionnaire qui n’est jamais là, qui s’en fout de ce club »