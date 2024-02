Arabie Saoudite - McCourt : La mèche est vendue pour la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Directeur général de l'OM, Stéphane Tessier a une mission : épurer les comptes du club et valoriser au mieux cette institution à Marseille. Ce travail effectué dans l'ombre pourrait permettre à Frank McCourt de vendre la formation au prix fort. Depuis plusieurs mois, l'Arabie Saoudite apparaît comme l'option la plus probable pour racheter l'OM.

Frank McCourt est aux abonnés absents. En pleine crise sportive, l'Américain se montre silencieux, même si Pablo Longoria assure qu'il est toujours autant impliqué dans la vie du club phocéen. « Je parle avec le groupe McCourt toutes les semaines. On a un conseil de surveillance et je n'ai jamais vu un club où on parlait autant par semaine. On a discuté pendant une heure et demi dans la nuit de dimanche à lundi sur le choix qu'on allait faire. On a reparlé lundi sur la décision à faire » a déclaré le président de l'OM lors d'une conférence de presse organisée ce mardi.

McCourt prêt à passer la main

Mais faut-il croire les propos de Pablo Longoria ou bien les nombreux journalistes, qui évoquent depuis plusieurs mois les envies de départ de Frank McCourt ? Que ce soit Daniel Riolo, Thibaud Vézirian ou encore David Berger, tous évoquent une possible vente de l'OM avant la fin de la saison. Sur sa chaine Youtube , Romain Molina a livré ses informations. Le journaliste n'a pas évoqué de manière explicite dossier, mais a fait référence au travail de Stéphane Tessier, qui fait tout son possible pour valoriser le club.

L'incroyable travail de Tessier en coulisses