Mercato - PSG : Voilà pourquoi un joueur de Deschamps a claqué la porte

Parmi la longue liste de joueurs formés au PSG et qui ont explosé ailleurs, on retrouve notamment le nom de Mike Maignan. N’ayant jamais eu sa chance au plus haut niveau avec le club de la capitale, le portier avait décidé de claquer la porte en 2015, prenant la décision de quitter le PSG pour aller au LOSC. Un choix justifié par le principal intéressé.

A 28 ans, considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde, Mike Maignan fait aujourd’hui le bonheur du Milan AC et de l’équipe de France. De quoi donner des regrets au PSG ? Certainement. Le club de la capitale avait Maignan dans son centre de formation, mais ne lui a pas donné sa chance. Face à cette situation, il a décidé de s’en aller, s’envoler alors pour le LOSC en 2015.



« A un moment, mon chemin n’avançait plus »

C’est sous le maillot du LOSC que Mike Maignan a réellement explosé. Le choix de quitter le PSG a donc été le bon pour le portier de 28 ans. Pour Carré , Maignan a confié à propos de ce départ : « A un moment, mon chemin n’avançait plus. C’était bloqué, il a fallu que je parte. J’arrive à Lille en 2015 avec des tops gardiens, un top groupe, un top coach ».

« J’ai pu m’entraîner avec des stars, prendre de l’expérience »