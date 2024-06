Cyclisme : La malédiction continue pour Alaphilippe, il s’y attendait

Arnaud De Kanel

Les championnats de France de cyclisme sur route se sont déroulés ce week-end en Normandie. Double champion du monde et vainqueur de six étapes sur le Tour de France, Julian Alaphilippe n'a jamais remporté cette course. Et le titre s'est encore refusé au coureur de la Soudal Quick-Step qui était venu jouer la gagne mais qui s'attendait à vivre une course difficile.

Paul Lapeira est le nouveau champion de France de cyclisme. Dimanche, le coureur de l'équipe Decathlon-AG2R La Mondiale a succédé à Valentin Madouas après une démonstration de force de ses coéquipiers. Julian Alaphilippe était présent sur la ligne de départ, lui qui était en quête de son premier titre de champion de France. Mais la malédiction s'est donc poursuivie pour le double champion du monde qui effectuait sa course de reprise après un mois sans compétition. Forcément, les jambes ont manqué.

Tour de France : Pogacar fatigué avant le Tour ? https://t.co/7r51qE6ESp pic.twitter.com/adPPEeQ38k — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

«Je ne pense pas que je me suis fait piéger»

« Je n'ai pas de regrets. Je n'avais vraiment pas le choix que d'essayer de durcir la course assez loin de l'arrivée avec l'aide de Paul et Antoine (Magnier et Huby, ses coéquipiers chez Soudal - Quick-Step). Tout ça a forcé les autres équipes à travailler. Je ne pense pas que je me suis fait piéger. C'est un groupe d'hommes forts qui est parvenu à sortir mais je n'ai pas pu rentrer sur eux », a constaté Julian Alaphilippe dans des propos relayés par L'Equipe .

«Quand j'ai senti que je ne rentrais pas, c'était forcément perdu»