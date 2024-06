Tour de France : Dans l’ombre, il prépare sa revanche…

Alexandre Higounet

Au sortir du Tour de Suisse, où il a confirmé son retour vers le top niveau en étant le seul à pouvoir concurrencer le duo Adam Yates-Joao Almeida en haute montagne, Egan Bernal n’attend plus qu’un signe de son équipe Ineos Grenadiers en vue du Tour de France, où il pourrait surgir pour créer la surprise…

Depuis plusieurs semaines, Egan Bernal confirme au fil des courses qu’il est en train de retrouver l’intégralité de ses moyens, deux ans et demi après sa très grave chute à l’entraînement, lui qui avait remporté le Tour de France en 2019.

Tour de France : Vingegaard, l’intox se confirme… https://t.co/BwjWjqMOu6 pic.twitter.com/guylsxfokV — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Ne pas oublier qu’il a déjà gagné le Tour de France…

La semaine dernière, à l’occasion du Tour de Suisse, le grimpeur colombien est encore monté d’un cran, apparaissant comme le seul en situation de concurrencer en montagne le duo de l’équipe UAE, Adam Yates-Joao Almeida. Et si une légère contre-performance à l’occasion du chrono final lui a fait perdre le podium au profil de Mattias Skjelmose, Egan Bernal ressort du Tour de Suisse avec la conviction qu’il aura un rôle à jouer dans ce Tour de France… s’il est sélectionné par l’équipe Ineos-Grenadiers. Bernal a notamment déclaré au soir du dernier jour, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'espérais conserver le podium en course, mais c'est le cyclisme. J'ai passé une très mauvaise journée à vélo. J'ai fait de mon mieux mais je me sens un peu triste aussi à cause de l'équipe, car nous avons tous travaillé très dur toute la semaine pour ce podium, mais au final je l'ai perdu de quelques secondes. Mais c'est comme ça. Comme toujours, c'était une course difficile, mais je pense que dans cette édition nous allions vraiment très vite dans les montées. Le niveau était super élevé… c'est une course, mais en même temps c'est un bon entraînement pour les courses à venir. J'espère que ce sera le Tour de France, j'en serais très heureux ».

Il ressort renforcé du Tour de Suisse

Comme il l’a démontré au Tour de Suisse, Bernal est prêt pour la bagarre dans les cols du Tour, et nul doute qu’il sera habité d’un fort sentiment de revanche après sa chute. Son passé de vainqueur du Tour de France, devrait non seulement inciter l’équipe britannique à miser sur lui pour la Grande Boucle, mais également ses adversaires, à commencer par Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard, à garder un œil sur lui sur les routes de juillet…