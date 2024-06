Tour de France : Le cinquième homme prêt à tenter le coup…

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France paraît devoir se jouer entre un groupe de quatre leaders, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, un cinquième homme pourrait venir créer la surprise. Il a déjà gagné le Tour, a démontré cette saison qu’il retrouvait des sensations de top niveau, et se dit prêt à se mêler à la lutte…

Dans la hiérarchie des favoris, voire même des vainqueurs possibles du Tour de France, une liste de quatre noms se dégagent très nettement, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Remco Evenepoel. A tel point qu’on ne voit pas quel autre prétendant pourrait réellement s’inviter à la table de la lutte pour le maillot jaune.

« Je partirai dans l’idée de jouer le général »

Pourtant, dans l’ombre, un ancien vainqueur du Tour de France remonte la pente au fil des mois, deux ans après sa grave chute à l’entraînement ayant mis un coup d’arrêt à sa carrière. Au point qu’aujourd’hui, l’idée qu’il franchisse le dernier palier lui permettant de lutter avec le quatuor n’apparaît plus tout à fait saugrenue.

« Je suis vraiment heureux de voir que je suis de retour à un haut niveau »