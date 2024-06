Alaphilippe : La malédiction enfin brisée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant décidé de faire l’impasse sur le Tour de France, Julian Alaphilippe a choisi de se concentrer sur les Jeux Olympiques à Paris cet été. Et pour parfaire sa préparation en vue de cet objectif, le coureur de la Soudal Quick-Step sera ce dimanche au départ des championnats de France. Ayant retrouvé ses sensations lors du dernier Tour d’Italie, Alaphilippe tentera bien évidemment d’aller décrocher le maillot de champion de France. Et ainsi mettre fin à la malédiction ?

Ces derniers mois n’ont pas été les plus simples pour Julian Alaphilippe. Mais sur le Giro, le compagnon de Marion Rousse a montré qu’il avait encore toutes ses qualités. De bon augure pour les championnats de France ce dimanche ? Dans des propos accordés à DirectVelo , Alaphilippe a annoncé la couleur pour cette course. Le coureur de la Soudal Quick-Step a alors fait savoir : « Si on est au départ, c’est pour essayer de gagner. On a déjà réussi à le faire avec Rémi (Cavagna) et Florian (Sénéchal), ce qui prouve que ce n’est pas impossible. Bien sûr, c’est moins évident en étant si peu nombreux. (…) Gagner le maillot de champion de France ? Je vais essayer ! C’est une course que j’aimerais ajouter à mon palmarès. C’est encore une occasion. Dans tous les cas, après avoir retrouvé des sensations et de la confiance au Giro, j’espère me faire plaisir ».

Un titre de champion de France pour Alaphilippe ?

Bien évidemment, Julian Alaphilippe fait partie des candidats au titre de champion de France en 2024. Cette fois sera-t-elle enfin la bonne pour celui qui a gagné deux fois les Championnats du monde ? Car oui, si Alaphilippe dispose d’un palmarès XXL, à 32 ans, il n’a toujours pas porté le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Le compagnon de Marion Rousse a plutôt une histoire compliquée avec cet événement, lui qui avait notamment dû abandonner lors de l’édition 2023. S’il a terminé à deux reprises sur le podium, Julian Alaphilippe n’a en revanche jamais grimpé sur la plus haute marche lors des Championnats de France. Cela sera-t-il le cas en 2024 ?

Imiter Vockeler, Jalabert, Hinault

En 2024, Julian Alaphilippe pourrait ainsi remporter son premier titre de champion de France. Si tel était le cas, il imiterait alors notamment Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Sylvain Chavanel, Thomas Voekcler, Laurent Jalabert, Marc Madiot, Laurent Fignon, Bernard Hinault ou encore Raymond Poulidor, qui figurent tous au palmarès des Championnats de France. Certains ont même réussi à le remporter plusieurs fois. Le record est ainsi détenu par Jean Stablinski, sacré à 4 reprises durant sa carrière.