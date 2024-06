Clashé par le patron d’Alaphilippe, Marion Rousse en rajoute une couche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant son retour en grâce au Tour d’Italie, Julian Alaphilippe avait énormément de mal. Des performances d’ailleurs vivement critiquées par le Français de la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, qui avait notamment pointé du doigt son couple avec Marion Rousse. Cela avait d’ailleurs provoqué un coup de gueule de la compagne d’Alaphilippe, qui est revenue sur ce clash.

« Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop ». Pour justifier les contre-performances de Julian Alaphilippe, Patrick Lefevere avait évoqué d’étonnantes raisons. Le couple du Français avec Marion Rousse aurait-il un mauvais impact ? Cela n’avait pas plu à la directrice du Tour de France femmes, qui avait répondu dans la foulée : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. Les missions que j'exerce me passionnent et sachez que j'ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et... de classe ».

« Ce manager s’est excusé »

Le temps est passé, mais ce clash entre Marion Rousse et Patrick Lefevere est toujours un sujet qui fait parler. En effet, dans un entretien accordé à Télé Magazine , la compagne de Julian Alaphilippe en a rajouté une couche, faisant ainsi savoir : « J’ai dit ce que j’avais à dire. D’ailleurs, ce manager s’est excusé. Depuis sa victoire d’étape sur le Giro, Julian lui a montré qu’il avait tort ».

« Je me devais de répondre aussi »