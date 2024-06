Evenepoel : Une recrue de poids lui échappe dans sa quête du Tour

Alexandre Higounet

Alors que tous les grands leaders peaufinent leur préparation en vue du grand combat du Tour de France, une lutte acharnée s’est déroulée ces dernières semaines sur un autre terrain, celui du mercato, et ce dans l’optique de la signature de Victor Campenaerts, en fin de contrat avec la Lotto Dstny. Et Remco Evenepoel, qui aimerait l’avoir à ses côtés dans sa quête du Tour, pourrait bien avoir perdu la partie.

En marge de la préparation pour le prochain Tour de France, qui braque tous les projecteurs en direction de grands protagonistes de l’épreuve, à commencer par les quatre fantastiques, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, tous plus ou moins dans l’incertitude pour diverses raisons, la récupération du Giro pour le Slovène, la récupération de leur lourde chute au Pays Basque pour le Danois et le Belge, et enfin sa faculté à hausser encore son niveau après le Dauphiné pour Roglic, une autre bataille majeure se joue en coulisses pour les prochaines années, à savoir la signature de Victor Campenaerts, la machine à rouler belge de la Lotto Dstny, en fin de contrat avec son équipe.

Tour de France : Au niveau de Pogacar-Vingegaard ? Il dit oui https://t.co/QbqxRCkkNe pic.twitter.com/mRC8GCmnfD — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Campenaerts veut travailler pour la victoire au Tour d’un grand leader

L’équipe Soudal-Quickstep semblait un temps tenir la corde, persuadée que Campenaerts constituait un renfort clé pour l’équipe du Tour autour d’Evenepoel, d’autant que le rouleur belge, en marge d’un rôle dans les classiques, souhaite désormais se consacrer à jouer la victoire au Tour du France au service d’un grand leader. Campenaerts a d’ailleurs déclaré ces dernières heures au Het Nieuwsblad : « Mon nouvel objectif ? Gagner le Tour en équipe ». Alors que le Team Ineos était également sur les rangs, les médias flamands annoncent aujourd’hui que Campenaerts pourrait finalement prendre la direction de la Visma Lease A Bike, qui s’est nettement rapprochée de lui ces dernières semaines.

Il choisit Visma Lease A Bike plutôt que Soudal-Quickstep ?