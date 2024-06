Tour de France : Marion Rousse mène une révolution

Thibault Morlain

A 32 ans, Marion Rousse est une femme aux multiples casquettes. Alors qu'on la connait comme compagne de Julian Alaphilippe, avec qui elle a un enfant, elle est également consultante sur France Télévisions. Cet été, Marion Rousse sera notamment aux commentaires du Tour de France hommes. Avant d'enfiler, quelques semaines plus tard, sa casquette de directrice du Tour de France femmes. Et c'est avec ce rôle qu'elle mène la révolution. Explications.

Dans deux mois, le 12 août prochain, le Tour de France femmes s'élancera de Rotterdam. Mais voilà que le tracé de l'édition 2025 a déjà été révélé. En effet, c'est le 26 juillet 2025 que le départ sera donné de Vannes, en Bretagne. Une édition qui marquera d'ailleurs une évolution puisqu'on passera alors de 8 à 9 étapes. « Je pense que c'est un message fort qui est envoyé et qui montre que la course grandit au même titre que l'évolution du cyclisme féminin. Nous sommes sur de bons rails. On passe de huit à neuf jours de course, mais il faut y aller prudemment », a expliqué Marion Rousse, rapportée par L'Equipe.

Marion Rousse : Les raisons qui lui ont fait dire stop ! https://t.co/22w910dMxy pic.twitter.com/gYh3Anrn3b — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

2022 : Les Champs-Elysées et la Super Planche des Belles Filles au programme

Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse est donc aux commandes pour faire évoluer cette compétition. 2025 marquera ainsi le passage à 9 étapes alors que chaque année, il y a eu des évolutions. Ça avait commencé en 2022 avec la première édition déjà très prometteuse qui avait vu Annemiek van Vleuten être sacrée. On avait notamment eu le droit à une première étape prestigieuse en plein Paris, s'élançant de la Tour Eiffel pour finir sur les Champs-Elysées. Et ça avait également terminé en beauté avec l'une des ascensions les plus dures de France : la Super Planche des Belles Filles.

2023 : L'enfer du Tourmalet

En 2023, le Tour de France femmes est revenu avec une 2ème édition, toujours dirigée par Marion Rousse. Cette fois, c'est Demi Vollering qui a réussi à ramener le maillot jaune à l'arrivée. Une arrivée finale jugée à Pau lors d'un contre-la-montre. Mais c'est surtout l'étape précédente qui avait énormément animé le peloton puisque l'arrivée avait été jugée au sommet d'un des cols les plus mythiques du Tour de France : le Tourmalet.

2024 : Un départ des Pays-Bas puis l'Alpe d'Huez

Place maintenant à la 3ème édition du Tour de France femmes en cette année 2024. Et encore une course, la course présidée par Marion Rousse présente des nouveautés très intéresséantes. Pour la première fois, on aura droit à un départ de l'étranger. Le 12 août, c'est de Rotterdam que le coup d'envoi sera donné. Ce sont 3 étapes qui se dérouleront aux Pays-Bas. Il y aura ensuite une étape en Belgique avant un retour en France. Et encore une fois, le Tour de France femmes aura une arrivée somptueuse puisque la 8ème et dernière étape se terminera à l'Alpe d'Huez, la mythique asencesion aux 21 virages.