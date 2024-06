Marion Rousse a traversé «une sale période» avec Alaphilippe

La rédaction

En 2022, lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a été victime d’une terrible chute. Les images ont alors fait froid dans le cadeau et pour Marion Rousse, compagne du Français, qui était aux commentaires de la course, cela n’a pas été simple à vivre. Au même titre que les mois qui ont suivi durant lesquels Alaphilippe a dû se remettre de ses graves blessures.

Il y a eu un avant et un après Liège-Bastogne-Liège 2022 pour Julian Alaphilippe ! Impressionnant avant cette course qui a tout fait basculer, le Français n’est plus vraiment le même depuis. Il faut dire que le coureur de la Soudal Quick-Step n’était à l’époque pas passé loin du drame. En effet, Alaphilippe avait alors connu une terrible chute, dont il était sorti avec un pneumothorax, de deux côtes et d'une omoplate cassées.

Tour de France - Jeux Olympiques 2024 : Alaphilippe se fait conseiller https://t.co/rtYHuuPvoE pic.twitter.com/dHjoe5IYRT — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre »

Compagne de Julian Alaphilippe, Marion Rousse était aux commentaires de ce Liège-Bastogne-Liège en 2022. Forcément, le voir allonger dans un ravin n’a pas été simple pour elle. « Ce fut le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre parce qu'il s'agissait là de sa santé. Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement et j'ai pu parler à Julian dans l’ambulance », a expliqué Marion Rousse dans un entretien pour La Tribune .

« Notre petit garçon nous a beaucoup aidés »