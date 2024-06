Tour de France : Il se tient prêt derrière Vingegaard...

Alexandre Higounet

Présent au Dauphiné Libéré comme leader, Sepp Kuss s’est clairement positionné comme lieutenant de Jonas Vingegaard sur le Tour de France. Sans exclure la possibilité d’être appelé à d’autres responsabilités en cas de défaillance du Danois. Une situation qui n’est pas pour lui déplaire…

Présent au Dauphiné Libéré, où il partage le leadership de la formation Visma-Lease A Bike aux côtés de Matteo Jorgenson, Sepp Kuss s’est exprimé clairement au sujet de son statut au sein de l’équipe hollandaise à l’occasion du prochain Tour de France, lui qui n’avait pas hésité à exprimer certaines revendications après sa victoire sur la Vuelta l’an dernier.

Tour de France : Le clan Pogacar annonce le vrai favori https://t.co/PITQznnB2Y pic.twitter.com/ZVIcpCH0kk — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Si Jonas n’est pas là, cela changera mon statut »

Si Jonas Vingegaard est présent au départ de la Grande Boucle, Kuss se mettra à son service, il l’a confirmé sans ambiguïté en conférence de presse, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Si Jonas n'est pas là, cela changerait mon statut, mais j'espère qu'il pourra participer au Tour, je pense que cela nous donne à tous un plus grand objectif ». Au passage, on peut tout de même noter que le coureur américain glisse entre les lignes qu’il se tient prêt à toute éventualité, notamment à prendre le leadership de l’équipe si jamais Vingegaard n’était pas en mesure d’assumer son statut.

Il veut rester loin des projecteurs…