Tour de France : Le clan Pogacar annonce le vrai favori

Alors que sa victoire impressionnante à l’occasion du dernier Tour d’Italie tend à placer Tadej Pogacar dans une situation de grand favori pour le Tour de France, l’entourage du champion slovène a clairement ciblé le vrai favori de la Grande Boucle selon lui. Une prise de position qui ne doit rien au hasard… Analyse.

Si Tadej Pogacar a impressionné le monde du cyclisme à l’occasion du dernier Giro, écrasant toute concurrence rapidement pour promener sa domination outrageuse tout au long de l’épreuve, on ne veut surtout pas entériner l’idée, dans le camp du champion slovène, que cela fait de lui le grand favori du prochain Tour de France.

« Vingegaard est le grand favori du Tour »

A l’inverse, comme il l’a indiqué à l’occasion d’un entretien accordé à Sporza , et relayé par globalcyclingnetwork.com , Matxin Fernandez, le directeur sportif de l’équipe UAE, a clairement ciblé le favori, et ce n’est pas Pogacar : « Vingegaard est le grand favori du Tour. Je tiens définitivement compte de Roglic, Vlasov et Evenepoel ». Sans véritablement s’attarder sur sa lourde chute au Tour du Pays Basque, Matxin Fernandez considère que la longue préparation en altitude de Vingegaard consolidera de manière significative son niveau de forme : « L’année dernière, Tadej est tombé trois semaines plus tard en avril et il était dans l’aspiration de Vingegaard jusqu’au chrono de la 16ème étape. Vingegaard aura été quasiment constamment en altitude pour préparer ce Tour et il est le leader d’une équipe qui a gagné les trois Grands Tours l’an dernier. Bien sûr, Tadej est aussi sorti fatigué du Giro. Il a eu des jours de course à 8000 calories brûlées ».

Le message émis par le directeur sportif du Team UAE…

En pointant aussi nettement Vingegaard comme le grand favori, l’objectif poursuivi par Matxin Fernandez apparaît limpide : il s’agit d’éloigner au maximum la pression de la course de Pogacar, alors qu’il est annoncé comme le grand favori, d’autant que l’équipe alignée autour de lui est XXL. Pour Fernandez, il n’est pas question que le Team UAE se retrouve à devoir contrôler toute la course et en pointant Vingegaard comme favori, il émet un message très clair dans ce sens.