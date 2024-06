Mercato - Officiel : Il quitte le Real Madrid et s’explique !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Nacho défendra les couleurs d'Al Qadsiah à la reprise. En effet, le club saoudien a officialisé le transfert libre et gratuit du défenseur espagnol de 34 ans ce jeudi. Présent en conférence de presse avec l'Espagne, Nacho a lâché toutes ses vérités sur son départ du Real Madrid.

«Cette décision est la plus difficile de ma vie»

« Mon départ du Real Madrid ? Cette décision est la plus difficile de ma vie. C'est une décision réfléchie. Je vous mentirais si je n'avais pas de doutes. J'avais besoin d'une nouvelle expérience et j'en ai parlé au club il y a plusieurs mois. Tout est tellement bien que vous avez des doutes et que vous pensez à vous accrocher une saison de plus. J'ai été honnête et j'avais besoin d'une nouvelle expérience. J'ai toujours voulu une fin heureuse au Real Madrid. C'est une décision très réfléchie et je n'ai pas de doutes, mais il y en avait. Je le fais avec confiance et tranquillité d'esprit, avec l'affection et le respect de tous. Ce que je disais à ma femme, c'est que l'affection que j'ai ressentie est le plus grand des titres. Je suis très heureux et reconnaissant envers le club de ma vie. J'ai tout donné et c'est ainsi que je veux que l'on se souvienne de moi » , a développé Nacho, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne me voyais pas jouer contre Madrid»