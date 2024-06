Mercato : Le PSG peut déjà oublier ce transfert à 100M€ !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va poser ses valises au Real Madrid cet été. Pour remplacer la star de 25 ans, le club de la capitale aimerait miser sur Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, comme l'a affirmé Giorgio Chiellini, l'attaquant géorgien ne va pas quitter le Napoli lors de ce mercato estival.

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, qui rejoint le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, le PSG a coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aimerait s'offrir les services de l'ailier gauche du Napoli lors de ce mercato estival. Toutefois, Antonio Conte a déjà sorti les barbelés pour Khvicha Kvaratskhelia, qui serait évalué à 100M€ d'après Le Parisien .

«Il reste»

« Khvicha Kvaratskhelia ? Il reste. Non, parce que je ressens une certaine perplexité. Je le répète, il ne faut pas en avoir. J'ai été très catégorique sur ce point. Je ne voudrais pas non plus que ce refrain se répète à l'avenir. C'est le président qui lui a annoncé cette merveilleuse nouvelle. Kvaratskhelia est un joueur dont les caractéristiques sont de plus en plus rares, ce n'est donc pas un caprice de vouloir garder Kvara. Je le considère comme un joueur très fort, comme Di Lorenzo. Fort en un contre un s'il est sur le flanc, mais aussi fort quand il rentre, mais c'est aussi un fantaisiste, il crée des situations non seulement en termes de buts mais aussi de passes décisives très importantes » , a affirmé Antonio Conte, le coach de Naples, devant les médias.

«Ils ne bougeront jamais»