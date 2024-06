Mercato : Prévenu pour son transfert au PSG, il déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à recruter Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, ce mercredi, le nouvel entraîneur de Naples Antonio Conte a mis son veto sur un départ de ce dernier. Après la victoire de la Géorgie face au Portugal ce mercredi soir (2-0), le joueur de 23 ans est sorti du silence quant à son avenir.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un joueur très talentueux. Fin mai, le journal l’Equipe révélait qu’un accord contractuel existait entre le club de la capitale et Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien de Naples serait donc d’accord pour rallier Paris, qui, de son côté, doit encore s’entendre sur les modalités du transfert avec le club italien.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Ce n'est donc pas un caprice de vouloir garder Kvara »

Cependant, alors que Naples vient à peine d’introniser Antonio Conte en tant que nouvel entraîneur, ce dernier est sorti du silence sur l’avenir de l’ailier de 23 ans ce mercredi : « Il reste. Non, parce que je ressens une certaine perplexité. Je le répète, il ne faut pas en avoir. J'ai été très catégorique sur ce point. Je ne voudrais pas non plus que ce refrain se répète à l'avenir. C'est le président qui lui a annoncé cette merveilleuse nouvelle. Kvaratskhelia est un joueur dont les caractéristiques sont de plus en plus rares, ce n'est donc pas un caprice de vouloir garder Kvara » , a le technicien italien.

« Je déciderai de mon avenir après l'Euro »